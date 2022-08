Attraverso una serie di conversazioni con alcune delle donne più potenti e interessanti del mondo di oggi, questo saggio esplora i pregiudizi di genere tramite storie vere, esempi concreti, esperienze vissute in prima persona e rivelate con una schiettezza e una onestà disarmanti. Tutte queste storie vogliono essere un nuovo punto di partenza, delle lezioni essenziali per tutte coloro che desiderino lasciare il segno ma sul loro cammino sono ostacolate dal sessismo. Una potente chiamata alle armi per le donne di tutto il mondo. “Rompi il soffitto di cristallo! ci ricorda che non ci sono limiti a ciò che le donne possono raggiungere quando hanno la possibilità di farlo.” Madeleine K. Albright.

Rompi il soffitto di cristallo!

di Julia Gillard, Ngozi Okonjo-Iweala

Aboca

ISBN 9788855231244

Pag. 360 – 19,50 €