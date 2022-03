Keanu Reeves sveste i panni di attore e debutta nel mondo del fumetto con 'Brzrkr'

Keanu Reeves sveste i panni di attore e indossa quelli di sceneggiatore. L'attore canadese, noto al grande pubblico per aver interpretato, tra gli altri, Neo nella tetralogia di 'Matrix' e John Wick nell'omonima trilogia, fa il suo esordio nel mondo dei fumetti con 'Brzrkr', la storia di un guerriero immortale che attraversa i secoli lasciando dietro di sé una scia di sangue e morte. Il primo dei quattro volumi, editi da Panini Comics, debutterà in fumetteria e libreria giovedì 3 marzo.

Il debutto nel mondo del fumetto di Keanu Reeves

La star hollywoodiana, affiancata dallo scrittore Matt Kindt ('Mind Mgmt', 'Justice Leauge of America') e dal disegnatore Ron Garney (Capitan America, Wolverine), ha spiegato che creare e essere co-autore di un fumetto è una grande emozione. "Amo i fumetti fin da quando ero un ragazzino - ha raccontato Reeves - e hanno avuto un’influenza determinante sul corso di tutta la mia carriera artistica. Questa storia parla di un uomo immortale maledetto da un potere, costretto a commettere atti di violenza e a cercare un significato in una vita consumata dal caos. Siamo felici che possiate unirvi a noi nel viaggio di Berzerker verso la ricerca della pace. Spero vi piaccia!".

'Brzrkr' è il progetto che ha ottenuto il finanziamento più alto di sempre sulla piattaforma di crowdfunding Kickstarter, e il suo numero 1 è l’albo di debutto più venduto negli Usa in oltre venticinque anni. Per i più appassionati, sarà disponibile anche in Italia uno speciale cofanetto contenente i primi quattro capitoli della serie in formato spillato, così come sono usciti negli Usa, che sarà acquistabile dal 3 marzo esclusivamente sul sito Panini.it.