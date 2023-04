‘L’Alchimista’ di Paulo Coelho

Impara ad ascoltare il tuo cuore: è l’insegnamento che scaturisce da questa favola spirituale e magica. L’Alchimista è la storia di una iniziazione.

Il protagonista Santiago, un giovane pastorello andaluso alla ricerca di un tesoro sognato, intraprende un viaggio avventuroso attraverso il deserto nordafricano che lo porterà fino all’Egitto delle Piramidi. E sarà proprio durante il viaggio che il giovane, grazie all’incontro con il vecchio Alchimista, salirà tutti i gradini della scala sapienziale: scoprirà l’Anima del Mondo, l’Amore e il Linguaggio Universale, imparerà a parlare al sole e al vento e infine compirà la sua Leggenda Personale. Il miraggio, qui, non è più solo la mitica Pietra Filosofale dell’Alchimia, ma il raggiungimento di una concordanza totale con il mondo, grazie alla comprensione di quei “segni”, che è possibile captare solo riscoprendo un Linguaggio Universale fatto di coraggio, di fiducia e di saggezza che da tempo gli uomini hanno dimenticato.

Paulo Coelho è nato a Rio de Janeiro nel 1947. È considerato uno degli autori più importanti della letteratura mondiale. Le sue opere, pubblicate in più di 170 paesi, sono tradotte in 81 lingue. Tra i premi ricevuti dall’autore, il Crystal Award 1999, conferitogli dal World Economic Forum, il prestigioso titolo di Chevalier de l’Ordre National de la Légion d’Honneur, attribuitogli dal governo francese, e la Medalla de Oro de Galicia. Nel settembre 2007 è stato nominato Messaggero di Pace delle Nazioni Unite. Ha pubblicato, tra gli altri L’Alchimista (1995), Sulla sponda del fiume Piedra mi sono seduta e ho pianto (1996), Manuale del guerriero della luce (1997), Monte Cinque (1998), Veronika decide di morire (1999), Il Cammino di Santiago (2001), Come il fiume che scorre (2006), La strega di Portobello (2007), Henry Drummond. Il dono supremo (2007), Le Valchirie (2010), Aleph (2011), Il cammino dell’arco (2017) e Hippie (2018).

