‘L’approdo’, di Shaun Tan

A quindici anni dall’uscita de L’Approdo, un’edizione speciale del capolavoro di Shaun Tan con una sovra coperta unica e lo sketch book inedito. L'approdo è una storia delicata, traboccante di suoni e di parole appartenenti a lingue diverse. La storia di un immigrato in un mondo onirico, con chiari riferimenti simbolici al nostro mondo, alla storia dell'immigrazione che da sempre, è protagonista della nostra, dell'umanità. Il potere della narrazione silenziosa è la nota dominante di questo grande classico contemporaneo, le cui pagine rapiscono il lettore in un tempo lontano dove un uomo, costretto dall'indigenza, lascia moglie e figlia per intraprendere un lungo viaggio da migrante.

L’approdo

Shaun Tan

Tunué

ISBN 9788867904358

Pag. – 176 – 35,00 €, illustrato