L’acclamato saggio di James Nestor, campione di vendite negli USA e arrivato in Italia alla sua quarta ristampa. Un libro affascinante e poliedrico che da mesi sta conquistando migliaia di lettori pur affrontando un tema apparentemente ordinario: la respirazione. Non c’è niente di più essenziale per la nostra salute e il nostro benessere che respirare: prendere aria, lasciarla uscire, per 25.000 volte al giorno. Sembrerebbe così facile e banale, eppure, come specie, gli esseri umani hanno perso la capacità di respirare correttamente, compromettendo così la propria salute.

L’arte di respirare di James Nestor

Aboca Edizioni

ISBN 9788855230971

Pag. 348 – 24,00 €