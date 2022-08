Per gli animali, essere in grado di percepire l’ambiente chimico circostante permette di adattarsi alle condizioni esterne, di trovare una risorsa o un compagno e di evitare diversi tipi di nemici. Ma anche per gli uomini l’olfatto può essere molto più strategico di quanto pensiamo. In questo libro divertente e molto curioso l’autore apre le porte del suo laboratorio per raccontare alcune delle storie più sorprendenti dal mondo della ricerca olfattiva ricordandoci che, nonostante abbiamo la tendenza a considerarci molto visivi, dimenticandoci gli altri sensi, e crediamo di dipendere meno dalle informazioni olfattive rispetto ad altre specie, anche noi esseri umani siamo intimamente connessi al mondo degli odori.

L’arte di vivere annusando

di Bill Hansson

Aboca

ISBN 9788855231497

Pag. 268 – 24,00 €