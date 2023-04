‘L’artista della fuga’, di Jonathan Freedland

Nell’aprile 1944, il diciannovenne Rudolf Vrba e il compagno di prigionia Fred Wetzler entrano nella Storia come i primi ebrei che riuscirono a fuggire da Auschwitz. Superando recinzioni elettrificate, torrette di guardia e nascondendosi a migliaia di SS con i cani, i due evasi attraversarono paludi sterminate, superarono montagne e guadarono fiumi verso la liberà. Vrba aveva una missione: rivelare al mondo la verità su ciò che stava accadendo. Testimone oculare di ogni singolo ingranaggio della macchina del massacro e dotato di una mente matematica eccezionale, Vrba aveva mandato a memoria ogni singolo dettaglio e numero dell’orrore, mettendo a rischio la vita per raccogliere i primi dati in assoluto sullo sterminio degli ebrei d’Occidente. Ben poche persone seppero del suo straordinario eroismo: ora finalmente tutti possono conoscere la sua storia.

Jonathan Freedland è editorialista del Guardian e scrive regolarmente anche per la New York Review of Books. Conduce la trasmissione di storia contemporanea The Long View per BBC4. Nel 2014 è stato insignito dell’Orwell Special Prize for Journalism. È anche autore di sette thriller con lo pseudonimo di Sam Bourne.

L’artista della fuga

Jonathan Freedland

Neri Pozza

ISBN 9788854526860

Pag. 400 - 20,00 €