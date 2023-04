‘L’enigma Bergoglio’, di Massimo Franco

A dieci anni dall’elezione al soglio è arrivato il momento di fare un bilancio sul pontificato del papa venuto “dalla fine del mondo”. Esiste ancora, e dove sta portando, il vento di cambiamento voluto dal Papa argentino? E’ ancora un “papa accerchiato” da una curia ostile come veniva dipinto? Per capirlo Massimo Franco indaga la parabola di un papato nato nel segno della trasparenza e di un riformismo radicale; e immerso oggi in un incantesimo purgatoriale, in cui convivono popolarità e veleni, promesse di palingenesi e scandali, comitati d’affari e gesti di solidarietà. L’autore socchiude per noi le porte del Vaticano: a cominciare da quella di Casa Santa Marta, l’albergo dentro le Sacre Mura dove ha deciso di abitare e lavorare. Ogni capitolo del libro è una porta simbolica che si spalanca sullo scenario della crisi del Vaticano: gli scandali finanziari, la piaga della pedofilia, l’apertura su fronti controversi come il matrimonio dei preti, gli accordi segreti con la Cina, l’avvitamento della Chiesa sudamericana, la crisi di quella italiana, la convivenza ma anche la distanza rispetto al papa emerito, i passi falsi e i personaggi discussi ai quali Francesco si è affidato. Un’inchiesta nel cuore della Chiesa, che mette a fuoco successi, incognite e crepe che minacciano un’istituzione millenaria.

Massimo Franco è inviato e notista politico del «Corriere della Sera». Ha lavorato ad «Avvenire», «Il Giorno», «Panorama». È membro dell’International Institute for Strategic Studies di Londra. Tra i suoi libri, Il Vaticano secondo Francesco (Mondadori 2014), Imperi Paralleli, Vaticano e Usa, Due secoli di alleanza e conflitto (il Saggiatore, 2015), L’assedio: come l’immigrazione sta cambiando il volto dell’Europa (Mondadori 2016). Con Solferino ha pubblicato C’era una volta Andreotti (2019), L’Enigma Bergoglio (2020) e Il Monastero (2022).

L’enigma Bergoglio

Massimo Franco

Solferino

ISBN 9788828211174

Pag. 384 - 19,50 €