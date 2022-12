‘L’Eremita’ di Claudio Piersanti con le illustrazioni di Lorenzo Mattotti

In una grotta, nell’impervia Gola della Notte, vive un uomo. È solo, conosce i segreti indicibili delle montagne, percepisce lo scorrere impetuoso del tempo in cui tutto cambia e sembra immobile. È in armonia con il creato, ma ha paura dei suoi simili e del Male che li domina. A valle, gli abitanti del paese lo aspettano da sempre, gli portano noci e pane fragrante fino all’ingresso del suo giaciglio di pietra. Dopo lunghi anni, un Angelo Invisibile lo spinge all’incontro. Piersanti e Mattotti danno vita a un affascinante racconto immerso nella bellezza della natura e sospeso tra sogno e realtà, luce e mistero.

Claudio Piersanti è scrittore e sceneggiatore. Tra i suoi libri più noti L’amore degli adulti, Luisa e il silenzio (Premio Viareggio), L’appeso, Il ritorno a casa di Enrico Metz. Il suo ultimo romanzo, Quel maledetto Vronskij (Rizzoli), ha vinto il Premio Mastercard Letteratura 2021 ed è stato tra i finalisti del Premio Strega 2022.

Lorenzo Mattotti è fumettista, illustratore, regista, sceneggiatore. Artista poliedrico, ha vinto, tra gli altri, il prestigioso Grand Prix di Bratislava, il Premio Will Eisner, il Premio Gran Maestro del Fumetto. Il suo film animato La famosa invasione degli orsi in Sicilia è stato presentato al Festival di Cannes nella sezione Un certain regard.

I Biplani sono una nuova collana di narrativa che scopre piccole perle nascoste. Inediti di autori molto noti, racconti di scrittori in ascesa, testi ingiustamente dimenticati. Tutti accompagnati da grandi illustratori. Parole e illustrazioni sono le due ali dei Biplani. Autori italiani e internazionali spaziano tra le storie più diverse, ma che hanno ancora qualcosa da dire al lettore di oggi

