‘L’esame per la patente AM. Manuale teorico-pratico’, di Antonio Messina

Il volume è aggiornato alla vigente normativa sulla circolazione stradale e tiene conto delle ultime direttive ministeriali.

Il numero dei quiz utilizzati per le prove d’esame è notevolmente inferiore (circa un terzo) rispetto a quello dei quiz per le patenti A e B. Ciò ha permesso di riunire in un unico volume sia le nozioni teoriche sia tutti i quiz ufficiali (oltre 2.000 quiz).

Il libro è arricchito da un fac-simile delle schede utilizzate durante la prova.

Grazie a MyDesk il lettore può inoltre svolgere infinite esercitazioni e simulazioni d’esame.

Antonio Messina ha lavorato presso l’Ufficio della Motorizzazione Civile di Pistoia, anche con funzioni di esaminatore, e presso la Provincia di Pesaro e Urbino, ricoprendo incarichi nel settore del trasporto privato, incluse le autorizzazioni e la vigilanza sulle autoscuole.

Dal 2005 pubblica con Alpha Test i volumi più venduti nelle librerie per la preparazione all’esame per le patenti AM, A e B.

L’esame per la patente AM. Manuale teorico-pratico

Antonio Messina

Alpha Test

ISBN: 9788848326148

Pag. 298 - 18,90