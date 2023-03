‘L’incredibile notte di Billy Bologna’ di Nicola Cinquetti, illustrazioni di Francesco Fagnani

Il maestro Matamoto ci ha messo sei mesi per costruirlo. Billy Bologna un attimo per distruggerlo. E adesso ha solo una notte di tempo per rimediare al disastro che ha combinato. Sembrerebbe un’impresa impossibile, e in effetti lo è. Certe notti, però, quando il mare è fermo e silenzioso, può succedere qualcosa di incredibile. Un’avventura appassionante, dal ritmo serrato e il finale inaspettato.

L’incredibile notte di Billy Bologna

Nicola Cinquetti

Lapis

ISBN 9788878748668

Pag. 120 – 11,00 €, illustrato, età 9 +