‘L’inutile, straordinario, viaggio di Orso’, di Marco Maraziti e Greta Pinto per le illustrazioni

Il protagonista è un goffo e agorafobico orso blu che, insieme a un pesce saggio di nome Carpa affronta un viaggio che lo spingerà a provare nuove emozioni e lo cambierà profondamente, regalandogli un’inaspettata felicità. L’avventura intrapresa, invita il lettore a riflettere sui propri desideri, paure e potenzialità.

Attraverso una scrittura efficace accompagnata da illustrazioni naïf che arrivano al cuore del lettore, Orso ci insegna che anche i fallimenti possono essere straordinari se vissuti come un’occasione per crescere e migliorarsi. “L’inutile, straordinario viaggio di Orso” è una favola per adulti che vogliono ancora emozionarsi, un invito a scoprire la propria forza interiore e a vivere la vita con più coraggio.

L’inutile, straordinario, viaggio di Orso

Marco Maraziti

BookaBook

ISBN 9788833238043

Pag. 168 - 22,00 €