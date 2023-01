‘L’ispettore Ortografoni e il furto della slitta di Babbo Natale’, di Silvia Baldi, Susi Cazzaniga

L’amatissima serie dell’Ispettore Ortografoni si fa trovare pronta con un’edizione speciale. L’Ispettore viene convocato dalla Regina per indagare sul caso del furto della slitta di Babbo Natale: tra Hong Kong e l’Australia, dalla Norvegia all’Argentina l’Ispettore partirà per raccogliere indizi e interrogare i sospettati… E ad aiutarlo ci saranno bambini e bambine della scuola primaria, che potranno imparare in maniera divertente ortografia e grammatica grazie a quiz, stickers, esercizi da risolvere e piacevoli fumetti.

L’ispettore Ortografoni e il furto della slitta di Babbo Natale

Silvia Baldi, Susi Cazzaniga

Erickson

ISBN 9788859029571

Pag. 96 – 12,90 €, illustrato, età 7+