Cosa ci aspetta nel 2023? Chi può dirlo, se non l’ormai attesissimo oroscopo di Paolo Fox, appuntamento imperdibile per i fan e non solo. Troveremo i suggerimenti che cerchiamo in amore e nel lavoro, per la nostra vita personale e quella di coppia. Previsioni mensili per i prossimi dodici mesi.

L’oroscopo 2023

Paolo Fox

Cairo

ISBN 9788830902442

Pag. 256 – 10,00 €, illustrato