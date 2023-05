‘L’orsacchiotto’, di Georges Simenon

Un uomo appagato, il professor Jean Chabot: ginecologo di fama, comproprietario di una clinica e responsabile del reparto maternità dell’ospedale di Port-Royal, un appartamento di dodici stanze al Bois de Boulogne, una moglie, tre figli e una segretaria-amante che si è assunta il compito di «allontanare da lui la pur minima seccatura». Tra le seccature di cui lo ha sbarazzato c’è stata anche la giovanissima inserviente della clinica che lui aveva preso una notte, mentre era semiaddormentata, e che gli era parsa «tenera e commovente come un orsacchiotto di peluche». Ma non aveva reagito, Chabot, quando aveva appreso che era stata licenziata: in fondo, con lei aveva passato solo poche ore. Né era sembrato particolarmente scosso dalla notizia che l’avevano ripescata nella Senna. E che era incinta. Eppure, nella liscia, smaltata superficie della sua sicurezza cominciano ad aprirsi delle crepe, e Chabot ha come l’impressione che al centro della sua vita si sia spalancato un vuoto. Per di più, da qualche settimana vede un giovane sconosciuto lasciargli sotto il tergicristallo della macchina, senza nascondersi - quasi a sfidarlo -, dei biglietti in cui gli annuncia: «Ti ucciderò». Il fidanzato del suo «orsacchiotto di peluche»? Un fratello? Ma lui non ha paura di morire, anzi. Gli è perfino «capitato diverse volte di sfiorare sorridendo il calcio della pistola nel cassetto a destra della scrivania»...

Georges Simenon (Liegi, 1903-Losanna, 1989) con Adelphi pubblica le opere sin dal 1985. Tra gli ultimi titoli, Le sorelle Lacroix e Pena la morte e altri racconti, apparsi entrambi nel 2022. L’Ours en peluche è uscito in Francia nel 1960.

L’orsacchiotto

Georges Simenon

