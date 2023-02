‘L’Ufficio degli Affari Occulti’, di Éric Fouassier

Nella Parigi del 1830 tutti i casi inspiegabili, i delitti impossibili o velati di soprannaturale arrivano sulla scrivania di un giovane poliziotto, quella dell’ispettore Valentin Verne. Nel primo romanzo di una serie storica che in Francia ha venduto oltre 90mila copie e con una trama sempre sul filo del rasoio, Éric Fouassier accompagna il lettore per le strade di una Parigi cupa e notturna, in cui occultismo, scienza e superstizione si mescolano senza soluzione di continuità. Per i lettori de Le sette morti di Evelyn Hardcastle e per gli amanti di serie cult come X-Files e L’alienista.

L’Ufficio degli Affari Occulti

Éric Fouassier

Neri Pozza

ISBN 9788854526594

Pag. 336 – 20,00 €