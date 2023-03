‘L’unica moglie’, di Peace Adzo Medie

Afi Tekple è una giovane donna ghanese in lotta per la sua libertà. Costretta dalla famiglia a un matrimonio combinato, Afi è promessa a Elikem Ganyo, in apparenza l’uomo perfetto: ricco, bellissimo, elegante e invidiato da tutti. Eppure, nonostante la giovane non voglia impegnarsi con un uomo che non ha mai conosciuto, acconsente al matrimonio per amore della famiglia. Quando Afi si trasferisce ad Accra per iniziare la sua nuova vita da moglie, scopre di non essere l’unica donna per il marito e che questi non ha alcuna intenzione di scegliere. Inizierà così la lotta di Afi per la libertà, determinata a mettersi sulla strada dell’emancipazione, in una società che la vorrebbe soggiogata.

L’unica moglie

Peace Adzo Medie

Francesco Brioschi Editore

ISBN 9791280045683

Pag. 272 – 18,00 €