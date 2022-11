"L'uomo che parlava con le stelle" di Gianluca Galotta

Titolo: L’uomo che parlava con le stelle

Autore: Gianluca Galotta

Editore: Graphofeel

Pagine: 146

Prezzo: 15 euro

Fausto è una promessa dell’astronomia e ricercatore universitario a Roma. A causa di una pesante ingiustizia subita in università decide di allontanarsi per un po’ dal mondo accademico. Torna così, dopo una lunga assenza, a Roccalucente, un paesino tra le montagne dell’Appennino dove ha ereditato una casa che di sera è completamente immersa nel buio e che pertanto gli permette di osservare con tranquillità il suo amato cielo stellato. Inaspettatamente inizia a stringere una serie di amicizie con diversi paesani in cui riesce ad accendere, mediante l’osservazione del cielo stellato e dei pianeti, sogni ed emozioni. Fausto così inizia a essere talmente amato in paese da diventare un punto di riferimento per molti roccalucentani che lo investono di un difficile compito: salvare quel buio così prezioso per osservare l’Universo minacciato da un progetto del sindaco e da interessi speculativi.

Il romanzo è un inno a riscoprire la vita nei piccoli paesi e il buio che li avvolge. Proprio grazie all’assenza di inquinamento luminoso tipica dei piccoli borghi è possibile alzare lo sguardo verso il cielo e lasciarsi incantare dalla bellezza del cielo stellato. Una contemplazione dell’Universo in grado di far sognare ed emozionare tutti i personaggi del romanzo ma anche il lettore e che ci chiama alla responsabilità di un turismo sostenibile in grado di difendere il buio e dunque la bellezza del cielo stellato.

Biografia dell'autore

Gianluca Galotta, docente di Filosofia e Storia e giornalista professionista, ha conseguito il Dottorato di ricerca in Scienze Filosofiche e Sociali presso l’Università di Roma “Tor Vergata”. È autore di Immediatezza e Riflessività: ripensare Destra e Sinistra (Mimesis, 2017), di Che ne dici di tornare a pensare? Come risvegliare il cervello nell’epoca dei social network (il Melangolo, 2020), di Paesofia. Filosofia e viaggi nei piccoli paesi (La scuola di Pitagora editrice, 2021) e del romanzo Il senso delle intersezioni (Graphofeel, 2021). Inoltre è coautore di È tutta colpa della politica? (Rubbettino, 2015) ed ha curato il volume Pensiero politico e letteratura del Risorgimento: schede ad uso didattico dei suoi protagonisti più illustri (Fondazione Giacomo Matteotti, 2011).