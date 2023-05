‘L’uomo che sapeva la lingua dei serpenti’, di Andrus Kivirähk

Leemet e la sua famiglia vivono in armonia con le creature del bosco, anche le più strane, e venerano gli antichi dei della foresta. Ma tutto cambia quando gli “uomini di ferro” giungono da occidente con un nuovo dio, fondando villaggi in cui si coltiva, si costruisce, si mangia il pane. Andrus Kivirähk ricostruisce un’Estonia tra storia e mito, in cui si intrecciano vicende reali e leggende.

Andrus Kivirähk è nato a Tallin nel 1970. Giornalista, drammaturgo, sceneggiatore e romanziere, si è cimentato con i generi più diversi, dalla letteratura per l’infanzia fino ai drammi teatrali, passando per i racconti, i saggi e le sceneggiature di film d’animazione per ragazzi. La sua scrittura è sempre venata di umorismo e ironia. L’uomo che sapeva la lingua dei serpenti è stato un caso letterario in Estonia ed è stato tradotto nelle principali lingue europee.

L’uomo che sapeva la lingua dei serpenti

Andrus Kivirähk

La nave di Teseo

ISBN 9788834612514

Pag. 496 – 22,00 €, illustrato, età 12+