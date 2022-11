'La biblioteca dei sussurri' di Desy Icardi

Torino, anni Settanta. Dora vive in una casa sul fiume insieme alla sua chiassosa famiglia. Un giorno questo equilibrio viene incrinato dal lutto e la casa di colpo si fa triste e silenziosa. Per sfuggire a questa atmosfera opprimente, la bambina trova rifugio in biblioteca. Qui Dora farà la conoscenza del “lettore centenario”, l'avvocato Ferro, che ha dedicato l'intera esistenza ai libri e che decide di prendere la ragazzina sotto la sua ala per educarla al piacere della lettura. Un romanzo di formazione in cui l’amore per i libri aiuterà la protagonista a trovare il suo posto nel mondo. Una caccia al tesoro sulle tracce dei ricordi d’infanzia.



La biblioteca dei sussurri

Desy Icardi

Fazi

ISBN 9791259670311

Pag. 360 – 16,00 €