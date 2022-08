La cameriera: il libro giallo che non ti aspetti tra disagio sociale e suspense

Molly Gray non è come tutti gli altri. Fatica a intrattenere rapporti sociali e interpreta a modo suo le intenzioni di chi le è vicino. Il carattere riservato, il suo amore per la pulizia e l’ordine, la rendono una cameriera eccezionale. Ma la vita ordinata di Molly viene sconvolta quando entrando nella suite del milionario Charles Black lo trova morto. Prima che Molly capisca cosa sta succedendo, la polizia la considera la principale sospettata. Fortunatamente per Molly, amici che non ha mai saputo di avere la aiutano nelle indagini. Riusciranno a trovare l’assassino prima che sia troppo tardi? Molly, però, non ha raccontato tutto ciò che ha visto quando ha trovato il cadavere...

La cameriera

di Nita Prose

La nave di Teseo

ISBN 9788834609804

Pag. 448 – 21,00 €.