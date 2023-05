‘La casa del contrabbandiere’, di Annet Huizing

Il tredicenne Ole viene a sapere di avere un nonno il giorno della sua morte; perché nessuno gliene ha mai parlato? Suo padre si limita a dirgli che era un uomo terribile. Quando si trasferisce insieme al padre nella vecchia casa del nonno, in quella zona di confine tra Olanda e Belgio dove si combatté un’aspra guerra a causa del contrabbando di burro, Ole scopre segreti familiari e storie inaspettate che cambieranno radicalmente la sua vita. L’autrice del romanzo affronta in modo nuovo e convincente temi molto profondi come i segreti familiari, i sensi di colpa e l’illegalità.

La casa del contrabbandiere

Annet Huizing

La Nuova Frontiera Junior

ISBN 9791280176257

Pag. 224 – 16,00 €, età 11+