‘La casa sul Nilo’, di Denise Pardo

«In questo straordinario e commovente libro di memorie di una ricca famiglia ebrea che fu costretta a lasciare l'Egitto in condizioni che non avrebbero potuto essere più minacciose, Denise Pardo svela la storia della sua famiglia che non vide o si rifiutò di vedere che il loro amato mondo stava velocemente svanendo sotto i loro piedi. Questo è il Lessico Familiare di Natalia Ginzburg, ma in una vena differente e più audace» (André Aciman). Un romanzo bellissimo e raro, appassionante. È la storia di un tempo perduto, e di un tempo ritrovato a fatica. Ci mostra mondi dove tutto era scambio e curiosità, rispetto e attenzione.

La casa sul Nilo

Denise Pardo

Neri Pozza

ISBN 9788854526419

Pag. 288 – 18,00 €