‘La città e la scuola’, di Lamberto Borghi

Dal 1965 al 1972 Borghi ha diretto la prestigiosa rivista “Scuola e città”, da cui palesemente è tratto il titolo di quest’antologia curata da Goffredo Fofi. Proprio dalle pagine della rivista Fofi ha selezionato un gruppo di testi – tra i più rappresentativi della ricchissima produzione teorica di Borghi – sui problemi ancora attuali di una scuola che non sacrifichi a nessun dogma la personalità del bambino. Affinché la scuola possa essere... quel che purtroppo ancora non è: il luogo d’incontro tra l’istituzione scolastica e la nuova città, la polis dei cittadini e dei bambini.

Lamberto Borghi (Livorno, 1907 - Firenze, 2000), costretto a lasciare l’Italia durante il fascismo a causa delle leggi razziali, ha insegnato in varie università americane – tra cui Harvard, Cornell e Boston – collaborando con intellettuali come Gaetano Salvemini e John Dewey. Tornato in Italia nel dopoguerra, riprende l’insegnamento prima nei licei classici e poi, a partire dagli anni Cinquanta, all’università. Nel 1955 succede a Ernesto Codignola nella cattedra di pedagogia della Facoltà di Magistero di Firenze, dove rimane per il resto della sua vita, fino a essere nominato professore emerito nel 1983. Nel corso dei decenni ha scritto numerose opere che sono ancor oggi considerate fondamentali per la pratica pedagogica contemporanea.

La città e la scuola

Lamberto Borghi

Eleuthera Edizioni

ISBN 97888021966

Pag. 256 - 18,00 €