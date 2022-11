La concezione anarchica del vivente di Jean-Jacques Kupiec

La genetica è nata e si è sviluppata su un presupposto deterministico: la stabilità del gene e la sua trasmissibilità ereditaria. Eppure tutta la biologia contemporanea ci parla della variabilità come di una condizione permanente ed essenziale dell'essere vivente che non può essere ridotta a puro rumore o fluttuazione: il caso non è un accidente che perturba il processo deterministico. Nel vivente non c'è un ordine stabilito bensì un disordine organizzato che rende possibile la vita e la sua evoluzione. Kupiec delinea così una concezione anarchica del vivente che contesta l'idea di un ordine cogente inscritto nei geni.

La concezione anarchica del vivente

Jean-Jacques Kupiec

Eleuthera

ISBN 9788833021188

Pag. 256 - 18,00 €