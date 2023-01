‘La danza della vita’, di Edvard Munch

Se l’opera di Munch è conosciuta nel mondo intero, i suoi testi sono ancora un segreto per il grande pubblico. Quando però le sue parole compaiono accanto alle sue opere, come avviene in questo libro, diventa immediatamente chiaro che le une completano e chiariscono le altre: la scrittura, la pittura e l’incisione sono tessere di un disegno unitario, volto a raccontare la danza della vita in tutte le sue sfumature. In una straordinaria galleria di immagini e parole, gli scritti inediti raccolti in questo volume consentono di cogliere la ricchezza dell’universo umano e creativo del pittore icona del Novecento, illuminando le sue opere di una nuova luce.

La danza della vita

Edvard Munch

Donzelli

ISBN 9788855224079

Pag. 224 – 32,00 €, illustrato