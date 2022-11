'La divina contessa. Studio sulla Signora di Castiglione', di Robert de Montesquiou

Nata a Firenze nel 1837, la «divina Castiglione», era celebre per la sua bellezza spregiudicata. Quando il cugino Cavour le propose di trasferirsi a Parigi anche per perorare la causa italiana, non esitò a farlo. Dopo la sua morte (1899), le sue lettere, fotografie e cimeli vennero mandati all’asta, e tra gli acquirenti ci fu Robert de Montesquiou (1855-1921), uno dei protagonisti della vita culturale della sua epoca, che alla Castiglione volle dedicare questo suo “studio”, ora in prima traduzione italiana. Ne risulta un ritratto a tutto tondo, inedito e insolito, che non mancò di destare l’attenzione di Gabriele D’Annunzio, autore della prefazione, che viene qui tradotta per la prima volta.

La divina contessa. Studio sulla Signora di Castiglione

Robert de Montesquiou

