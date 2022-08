La mamma di Mariana Ruiz Johnson: è un libro per tutte le mamme

L’amore è il concetto fondamentale che giustifica ogni cosa in questo testo rimato tanto semplice

e allo stesso tempo tanto universale, vicino all'infanzia e accessibile ai lettori di tutte le età e tutte le culture. La poesia si integra con immagini lussureggianti per contenuti e colori, in cui la natura è presente dall'inizio alla fine.

La mamma

di Mariana Ruiz Johnson

Kalandraka

ISBN 9788413431222

Pag. 32 – 16,00 € illustrato età 3+