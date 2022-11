La meridiana di Shirley Jackson

Una famiglia di svitati, un codazzo di parenti e amici e servitori, un funerale a dir poco inquietante, una villa monumentale in mezzo a un parco, un incontro che annuncia l’imminente fine del mondo, una delegazione di Veri Credenti che vorrebbe trasformare il parco anzidetto in pista di atterraggio per alieni. E noi lettori, in balìa di una Jackson in stato di grazia, che dispensa uno humour che si potrebbe definire vitreo, ci lasceremo trascinare da un crescendo di follie e sorprese – sino alla fine (del mondo?).

La meridiana

Shirley Jackson

Adelphi

ISBN 9788845936159

Pag. 251 – 19,00 €