La mia scuola di pasticceria: il libro di Iginio Massari

“Tutte le mie ricette possono regalare un’emozione ma richiedono impegno e padronanza delle tecniche di preparazione. Questo libro riassume alcuni temi fondamentali dell’arte pasticcera e contiene tante ricette per realizzare anche i dolci più elaborati: vi condurrò per mano dentro al mio laboratorio, per scoprire tante preparazioni, oltre alla scienza che si cela dietro a ogni amalgama, a ogni tempo e metodo di cottura, a ogni processo di lievitazione”.

La mia scuola di pasticceria

Iginio Massari

Cairo

ISBN 9788830902091

Pag. 256 – 19.00 €, ill.