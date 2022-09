È la donna più internazionale d’Italia: cresciuta da mamme globetrotter e balie neozelandesi, la milanese va a New York per sentirsi un po’ come a Milano ma poi arreda casa come a Tokyo per non apparire provinciale. La mattina si sveglia e sa che deve cominciare a correre e, probabilmente, prendere un aereo. O almeno un monopattino, per lanciarsi in una giornata multiforme: immersioni nel foliage e Dinner Conversations, lecture sull’empowerment e seminario di PNL, corso di yoga e incontro galante con sex toys ultimo modello, consiglio d’amministrazione e appuntamento dallo sciamano… Coniugare ricerca della perfezione e qualità della vita si può: una milanese lo sa, perché lo fa da generazioni

La milanese. Il viaggio continua

di Michela Proietti

Solferino

ISBN 9788828207597

Pag. 272 – 17,50 €, illustrato