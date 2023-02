‘La molla e il cellulare‘, di Marco Malvaldi, Samantha Bruzzone

“Papà, vorrei fare l’inventore, ma ormai hanno inventato tutto!” disse un giorno a suo padre un bambino che si chiamava Federico: era Federico Faggin, inventore del microchip e del touchscreen. Si vede che proprio tutto non avevano ancora inventato… Federico è a tutti gli effetti un inventore: ha montato insieme pezzi già esistenti per ottenere un oggetto che prima non esisteva. Una scoperta, invece, è la descrizione di qualcosa che c’era già, collegando due fenomeni in apparenza molto distanti. Gli autori guidano i ragazzi nell’affascinante mondo della scoperta e dell’invenzione a partire da un oggetto comune che conosciamo molto poco: il cellulare. Illustrazioni di Francesca Fortino.

La molla e il cellulare

Marco Malvaldi, Samantha Bruzzone

Raffaello Cortina Editore

ISBN 9788832854701

Pag. 184 – 19,00 €, illustrato