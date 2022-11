La morte viene di notte di Johanna Mo

Hanna Duncker è tornata sull’isola remota dove ha trascorso la sua infanzia e al passato che ha visto suo padre condannato per omicidio. Per un crudele scherzo del destino, il suo nuovo capo è il poliziotto che lo ha messo dietro le sbarre. Nel suo primo giorno di lavoro come detective, Hanna viene catapultata in una complessa indagine destinata a risvegliare vecchi fantasmi. Primo libro di una serie ambientata sull’isola di Öland, in Svezia, La morte viene di notte, è un thriller dal ritmo implacabile, che ha segnato l’avvento sulla scena letteraria internazionale di Johanna Mo, nuova regina del romanzo criminale svedese e di un irresistibile duo di poliziotti: Hanna Duncker e Erik Lindgren.

La morte viene di notte

Johanna Mo

Neri Pozza

ISBN: 9788854522428

Pag. 464 - 19,00 €