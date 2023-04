‘La prossima onda’, di Ardoq & Pico

Il libro di Ardoq & Pico, affronta il senso di inadeguatezza che a volte i bambini provano rispetto alla paura dell’acqua. La famiglia di Cane decide di andare al mare. Ma lui, con l’acqua, ha avuto una brutta esperienza: il cuginetto lo ha spruzzato col tubo per annaffiare e gli altri cagnolini hanno riso di lui. Quando arriva in spiaggia e vede tutta quell’acqua, si spaventa. Mamma e papà inventano un “percorso” che porterà Cane ad avvicinarsi in maniera naturale all’acqua, rispettando tempi e timori del piccolo, fino al tuffo liberatorio.

La prossima onda

Ardoq & Pico

LibriVolanti

ISBN 9791281259003

Pag. 36 – 15,00 €, illustrato, 4+