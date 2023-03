‘La ragazza della palude’, di Delia Owens

Dall’età di sei anni Kya si aggira completamente sola tra canali e canneti, con qualche straccio addosso e a piedi nudi. Ha al suo attivo un solo giorno di scuola, ma la palude e le sue creature per lei non hanno segreti: la nutrono, la cullano, la proteggono, sono maestre e compagne di giochi. Un caso editoriale, dodici milioni di copie vendute nel mondo. Un magnifico romanzo che contiene in sé molte anime: il racconto di un’adolescenza, il mistero di un omicidio e un inno alla bellezza e alla potenza della natura. Un libro feroce e puro, una bellissima storia di formazione e d’amore. Di lotta agli stereotipi. Di orgoglio femminile e femminista.

La ragazza della palude

Delia Owens

Solferino

ISBN 9788828211037

Pag. 416 – 15,00 €