La ragazza giusta di Elizabeth Jane Howard

In una Londra di fine anni Settanta trascina i suoi giorni il giovane Gavin, un timido parrucchiere. Il suo mestiere lo porta a essere il confidente di molte donne: con loro è brillante e prodigo di consigli, mentre è assai goffo con le ragazze che gli piacciono. Ha anche un caro amico, che una sera lo porta a una festa. La padrona di casa, Joan, è una donna carismatica, e Gavin ne è subito irretito. Ma conosce anche la giovanissima Minerva: ricca e infelice, cresciuta in un ambiente anaffettivo, ha un disperato bisogno di attenzioni. Dopo aver sperimentato, non senza scottarsi, i due opposti modelli femminili, Gavin sembra finalmente accorgersi dell’esistenza di una ragazza molto vicina.

La ragazza giusta

Elizabeth Jane Howard

Fazi

ISBN 9791259670878

Pag. 406 – 20,00 €