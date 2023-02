‘La rivincita delle pulci’, di Laura Bellini

Una banda di pulci prende d’assalto una povera volpe che sonnecchia ai bordi di uno stagno.

Mentre si gratta furiosamente, la volpe ha un’idea: entrare in acqua tenendo tra le zanne una foglia di ninfea. Man mano che si immerge, le pulci corrono a rifugiarsi sulla foglia galleggiante finché vengono abbandonate alla deriva dalla volpe, che torna vittoriosa al suo pisolino. Ma le piccolissime pesti hanno un astuto piano B… Finalista al Prix Sorcières e al Prix Bernard Versele.

Laura Bellini è un’appassionata narratrice di mondi minuscoli, forse perché è stata restauratrice di dipinti antichi, oppure per via della sua esperienza come educatrice in una scuola materna. È autrice della trilogia Eli sottovoce (Valentina Edizioni) e di Encore un jeudi (Atelier du Poisson Soluble). Nel 2020 ha realizzato le illustrazioni di scena di Pierino e il Lupo di Sergej Prokof’ev per il Teatro alla Scala di Milano.

La rivincita delle pulci

Laura Bellini

Terre di mezzo

ISBN 9791259961136

Pag. 56 - 15,00 €