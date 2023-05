La straordinaria estate della famiglia Bukowski’, di Will Gmehling

Come ricompensa per aver salvato un bambino, Alf, Katinka e Robbie Bukowski ricevono l’abbonamento gratuito per tutta l'estate alla piscina scoperta e volendolo sfruttare al massimo ci vanno ogni giorno. Ognuno dei tre fratelli, diversissimi tra loro ma sempre molto uniti, si è dato un obiettivo. Tra sfide, innamoramenti, complicità e bisticci, ci si affeziona ai tre Bukowski come a veri amici.

(…) Viene subito voglia di essere amico dei Bukowski. E il fatto che tutto sia narrato senza drammi, senza troppo clamore, ma sia comunque emozionante, è il grande merito di questo eccezionale romanzo per ragazzi. – Dichiarazione della giuria del Deutscher Jugendliteraturpreis

Will Gmehling, è nato a Brema nel 1957. Dopo un’iniziale carriera come pittore, dal 1998 si dedica alla narrativa per bambini e ragazzi. A seguito del successo de La straordinaria estate della famiglia Bukowski nel 2020 è uscito un secondo romanzo che ha sempre come protagonista la famiglia Bukowski.

La straordinaria estate della famiglia Bukowski

Will Gmehling

La Nuova Frontiera Junior

ISBN 9791280176127

Pag. 192 – 15,90 €, illustrato, età 9+