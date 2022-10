La svolta è adesso. La rotta del cuore di Anne Givaudan

Un reportage in stato di decorporazione, che narra la storia di un uomo in coma: «ho trascritto fedelmente ciò che ho visto e compreso, evitando di interferire». L’uomo è Julien, che vorrebbe solo starsene in pace. Le esperienze che vivrà nei pochi giorni di coma ribalteranno le sue prospettive, e anche quelle del lettore. A confronto con gli esseri che gli serviranno da guida e da sostegno, scoprirà che non scegliere è una scelta e che non vi sono salvatori per il nostro mondo sull’orlo della crisi, ma che abbiamo in noi ancora le risorse per una Terra perfetta. Una rotta da seguire fatta di piccoli gesti, non di azioni eroiche, e di un mutamento interiore radicale ma alla portata di tutti.



La svolta è adesso. La rotta del cuore

Anne Givaudan

Amrita

ISBN: 9788869962387

Pag. 154 – 15,00 €