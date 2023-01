‘La verità sul caso Harry Quebert’, di Joël Dicker

Primavera 2008, New York. Marcus Goldman, giovane scrittore di successo, sta vivendo uno dei rischi del suo mestiere: è bloccato, non riesce a scrivere una sola riga del romanzo che da lì a poco dovrebbe consegnare al suo editore. Ma qualcosa di imprevisto accade nella sua vita: il suo amico e professore universitario Harry Quebert, uno degli scrittori più stimati d’America, viene accusato di avere ucciso la giovane Nola Kellergan, una ragazzina di 15 anni sparita nel 1975. Marcus abbandona tutto e va nel New Hampshire per dare risposta a una domanda: chi ha ucciso Nola Kellergan? E, naturalmente, deve scrivere un romanzo di grande successo.

La verità sul caso Harry Quebert

Joël Dicker

La nave di Teseo

ISBN 9788834611852

Pag. 702 – 16,00