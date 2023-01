‘La vita fuorilegge. Storia filosofica del Far West’, di Tommaso Gazzolo

Sospesa tra storia e leggenda, l’epopea del West pone affascinanti interrogativi su quanto è labile il confine tra diritto e violenza. Sull’incerta linea della frontiera, dove il mondo civile scopre il proprio limite, si muove il fuorilegge, mito fondativo degli Stati Uniti, protagonista dell’immaginario western. Attraverso un’analisi che alterna la cronaca alla letteratura popolare e al cinema, il libro risponde a una domanda dai risvolti attuali: che cosa significa vivere fuori della legge? E in che senso Jesse James o Billy the Kid non erano semplicemente dei criminali, ma dei fuorilegge? Rileggere oggi le loro avventure significa riflettere sull’ambiguo rapporto tra norme e vita, tra civiltà e natura selvaggia.

La vita fuorilegge. Storia filosofica del Far West

Tommaso Gazzolo

Salerno

ISBN 9788869737251

Pag. 180 – 19,00 €