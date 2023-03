‘La vita segreta delle balene’, di Rena Ortega

Scopriremo che le balene sono in grado di compiere dei viaggi epici, attraversando il globo da un Polo all’altro. Rimarremo incantati dalla magia dei loro canti, impareremo come mangiano, dormono e comunicano tra loro, come si prendono cura dei loro piccoli, in quali parti del mondo vivono e perché hanno urgente bisogno della nostra protezione. Prepariamoci allora a scendere negli abissi del mare!



La vita segreta delle balene

Rena Ortega

Aboca Edizioni

ISBN 9788855231800

Pag. 48 – 20,00 €, illustrato, età 9+