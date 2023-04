‘La Zanzara. Tutto il resto è radio’, di Valdo Gamberutti

In La Zanzara. Tutto il resto è radio, Valdo Gamberutti prova ad analizzare il fenomeno nel suo complesso mettendone in risalto gli aspetti strutturali.

Nelle interviste raccolte nel libro a Giuseppe Cruciani e David Parenzo dicono la loro, confermando o confutando gli elementi portanti del dibattito che li riguarda e raccontando i processi e le trasformazioni che hanno vissuto dall’interno, alla guida di un fenomeno che, nonostante o grazie a i suoi detrattori, ha fatto la Storia.

Completa il libro un glossarietto, indispensabile viatico per penetrare nell’universo Zanzaresco: dalla A alla Z vengono passati in rassegna i tormentoni, gli episodi e i personaggi di culto che hanno segnato il programma dagli esordi a oggi.

Valdo Gamberutti (Torino, 1973) lavora da vent’anni come autore televisivo, firmando sia programmi originali come Ginnaste-Vite Parallele, Tetris, Giarabub che reality e talent show di successo come Italia’s Got Talent, X Factor e The Apprentice. Ha scritto il docu-film per Amazon Prime Federica Pellegrini – Under Water e il monologo teatrale Ebreo! con David Parenzo. Ha pubblicato due saggi: Attesa, applauso (2003, Cadmo editore) e Elogio dell’autore televisivo – Paradossi di un mestiere sconosciuto (2022, Bordeaux edizioni).

La Zanzara. Tutto il resto è radio

Valdo Gamberutti

Baldini+Castoldi

ISBN 9791254940372

Pag. 176 - 18,00 €