Le donne a cui penso la notte, di Mia Kankimäki

Nelle notti che passa in bianco, quando la vita va a catafascio e la paura la assale, Mia Kankimäki mette insieme un esercito invisibile di guardie del corpo costituito dalle grandi donne del passato. Donne la cui vita non ha calcato la via della tradizione, che hanno abbattuto barriere e fatto cose che non ci si aspettava da loro. Tutte hanno seguito la propria passione senza curarsi delle aspettative del loro tempo. Ida Pfeiffer, Nellie Bly, Karen Blixen e Sofonisba Anguissola, sono solo alcune delle donne ritratte che, in secoli diversi e in vari angoli della Terra, spinte dalla curiosità, dall’amore per l’arte e dalla sete di avventura e conoscenza, hanno lasciato il segno nella storia.



Le donne a cui penso la notte

Mia Kankimäki

Neri Pozza

ISBN 9788854521452

Pag. 464 – 19,00 €