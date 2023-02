‘Le lupe di Pompei’, di Elodie Harper

Il primo capitolo di una trilogia ambientata in una realtà lontana nel tempo ma brulicante di vita. Le lupe di Pompei sono Amara, Didone, Vittoria, Berenice, Cressa. Questi sono i loro nomi da schiave, costrette alla prostituzione nel bordello cittadino dal cinico padrone Felicio. Nella Pompei antica, che procede ignara incontro al proprio destino, le ragazze che abitano il postribolo tentano ogni giorno di sopravvivere alla brutalità delle loro notti. Qualcuna, come Amara, ricorda un passato di libertà ed è decisa a riconquistarlo con ogni mezzo: le strade di Pompei sono piene di opportunità e perfino chi non ha più nulla può trovare un’occasione per rovesciare la sorte in suo favore.

Le lupe di Pompei

Elodie Harper

Fazi Editore

ISBN 9791259672117

Pag. 440 – 19,00 €