‘Le ragazze. Sette fiabe’, di Annet Schaap

Una bella addormentata che non si sveglia, un ranocchio che non si trasforma in principe, una ragazza che è un mostro: Annet Schaap prende spunto da sette fiabe famose e le trasforma in sorprendenti e inquietanti storie che hanno per protagoniste sette ragazze, ognuna con la propria personalità, i propri desideri e i propri sogni, ragazze che da personaggi di fiaba diventano persone in carne e ossa.

Annet Schaap (1965) è una delle più amate illustratrici olandesi. Ha illustrato più di duecento libri e ha lavorato per il teatro. Con il libro Lucilla, di cui firma sia il testo che le illustrazioni, è il suo esordio letterario che ha riscosso un enorme successo e nei Paesi Bassi ha già ricevuto quattro premi prestigiosi.



Le ragazze. Sette fiabe

Annet Schaap

La Nuova Frontiera Junior

ISBN 9791280176394

Pag. 208 – 16,90 €, illustrato, età 12+