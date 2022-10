Le regine dell’abisso di Rebecca Giggs

Un saggio pluripremiato e acclamato dalla stampa internazionale in cui storia naturale, filosofia e scienza si fondono per esplorare il mondo delle regine dell’abisso. Con un approccio che ricorda la più alta letteratura scientifica, Rebecca Giggs ci fornisce una vivida esplorazione del mondo naturale spiegandoci allo stesso tempo cosa significa, oggi, in un momento di crisi ambientale, occuparsi di ecologia, delineando sfide e opportunità. Ma soprattutto ci insegna che le balene possono amplificare gli impulsi migliori della nostra natura e rinnovare le parti di noi che sono portate, dalla meraviglia, a rivedere il nostro posto e il nostro potere nel mondo.

Le regine dell’abisso

Rebecca Giggs

Aboca

ISBN 9788855231251

Pag. 416 – 28.00 €