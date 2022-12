‘Le strane avventure di H.’, di Sarah Burton

Londra, 1666. Dopo la notte infausta in cui il cugino Roger ha abusato di lei, e dopo aver appreso di portare nel grembo il frutto di quell’insana violenza, a H. non è restato che indossare un vestito sgargiante con una scollatura profonda, annerirsi gli occhi, applicare la cocciniglia sulle labbra e diventare Doll, una piccola bambola truccata, una perfetta prostituta. H. deve sopravvivere perché non le portino via il bambino. Quando però si imbatte in Mr Fricker, ex attore amareggiato e col volto deformato dalla gelosia di un’amante, comincia un nuovo capitolo delle sue strane avventure. Diventerà ancora un’altra, e comincerà una fuga disperata dal passato ancora più pericolosa del suo presente.

Le strane avventure di H.

Sarah Burton

Beat

ISBN 9791255020295

Pag. 352 – 19,00 €