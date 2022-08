Non è dato a tutti uscire indenni dalle esperienze radicali della vita in cui un evento, una confessione, una rivelazione, ci pongono davanti a un'intensità tale da esigere la più nuda verità su noi stessi e sul nostro mondo. Quattro persone entrarono nel Pardès, nel giardino dell'Eden, è scritto nel Talmud, ma soltanto una ne uscì incolume. Le vie dell'Eden, infatti, sono lastricate di pericoli. Nevo indaga dietro le maschere che vestiamo per gli altri, ma anche su quelle che indossiamo quando ci troviamo di fronte a verità troppo difficili da accettare. E, come in Tre Piani, attraverso l'intreccio di tre storie interconnesse scandaglia le ombre dell'amore e delle relazioni, della colpa e dell'innocenza.

Le vie dell’Eden

di Eshkol Nevo

Neri Pozza

ISBN 9788854524699

Pag. 256 – 18,00 €