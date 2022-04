Manca poco all'uscita dell'attesissimo 'Lezioni di chimica'

Parla di emancipazione femminile, di una donna che cade ed è in grado di rialzarsi più volte. È l’avventura di un’esistenza che ribalta gli schemi e costruisce un nuovo percorso, nonostante tutto. Uscirà il 3 maggio in libreria, edito da Rizzoli, 'Lezioni di chimica', esordio narrativo della scrittrice statunitense Bonnie Garmus, originaria di Seattle di stanza a Londra.

Romanzo più conteso sul mercato internazionale nel 2020, è in corso di pubblicazione din 34 Paesi. Apple Tv, invece, ne ha fatto una serie con Brie Larson nei panni della protagonista.

La trama

Primi anni Cinquanta. Elizabeth Zott e? una giovane chimica dell’Hastings Research Institute, California, ambiente ferocemente maschilista dove il suo talento viene per lo piu? sabotato o usato per il prestigio altrui. Ma il coraggio di rivendicare diritti e successi non viene scalfito e spinge Elizabeth a perseverare. Viene notata un produttore televisivo che le affida la conduzione di 'Cena alle sei', un programma di cucina che nelle sue mani diventa un appuntamento quotidiano immancabile per il grande pubblico.